Збірна Нідерландів в рамках домашнього матчу 6-го туру відбору на Євро-2024 зазнала поразки від Франції (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Збірна Нідерландів стартувала у відборі з розгромної поразки у Парижі – і вона дорого коштувала "ораньє". Навіть вигравши три матчі поспіль, підопічні Рональда Кумана мали проблеми з потраплянням на Євро-2024, адже у Греції була аналогічна кількість очок (однак елліни провели на один матч більше). У таких умовах осічка ставала неприпустимою, але в суперниках цього вечора знову була Франція.

Кадрові втрати "Ле Бльо" виглядали терпимо – із найгучніших прізвищ випали тільки Кунде, Нкунку та Упамекано. Їх замінили досить легко. Найбільш вразливою виглядала позицію правого захисника, де довелося випускати 31-річного Клоса. Він не одягав футболку збірної Франції понад рік.

Список травмованих у Нідерландів був значно ширшим. Рональд Куман не міг розраховувати на Депая, Френкі, Де Лігта, Гакпо, Бергейса, Коопмайнерса та Ланга – майже всі ці футболісти є основними у ростері "ораньє". По ходу першого тайму колектив ще й втратив Вегхорста, якого довелося замінити Маленом. Позицію лівого латераля взагалі закрили 21-річним дебютантом Хартманом.

Саме на фланзі Хартмана все й порвалося. Вже на 7-й хвилині Квіліндсі програв єдиноборство Коману, а той скинув м'яч на хід Клосу. На периметрі штрафного Жонатан обігрався з Грізманном, отримавши зворотний пас і опинившись у повній самотності – ніхто не заважав виконати простріл. Мбаппе замкнув, перервавши свою 4-матчеву безгольову серію. 0:1!

Розвивати свій успіх "Ле Бльо" не кинулись. В наступні 20 хвилин на полі йшла рівна гра з невеличкою перевагою Нідерландів у активності. Конвертувати її у гострі моменти не вдавалося, хоча непогані підходи у господарів були. Франція відповідала взаємністю.

Підопічні Рональда Кумана стали оживати в другій половині першого тайму. Так, на 26-й хвилині Дюмфріс обійшов Тео Ернандеса й викотив передачу під удар Веерману – той бахнув метрів з 15-ти, однак м'яч пролетів над лівою дев'яткою! На 36-й та 44-й же з дистанції шикарно пробили Сіммонс (у лівий нижній) та Хартманн (під поперечку), що стало наслідком інтенсивного контрпресингу на чужій третині. Меньян врятував Францію.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги "гальських півнів". У роздягальні Рональд Куман замінив Де Роона на Віффера, чим довів кількість гравців Феєноорда на полі до трьох (ще два – центрбек Геертруда та латераль Хартманн). Цей хід аж нічим не допоміг.

На старті другого тайму Франція виглядала на порядок краще, комбінуючи на чужій третині або легко тікаючи в контратаки. Зрештою, через 6 хвилин після відновлення гри справа дійшла до другого взяття воріт. Мбаппе прийняв м'яч на фланзі, скинув його Рабйо, а сам зробив ривок у зону перед штрафним – Геертруда та Дюмфріс бачили тільки його п'ятки.

Адрієн скинув під удар, а Кіліан ефектно запустив м'яч у дальню дев'ятку. Віффер накрити не встиг. 0:2! Таким чином, Мбаппе перевершив Мішеля Платіні за кількістю голів у складі збірної Франції – тепер в його активі 42 забитих м'ячі. Більше тільки у Грізманна (44), Анрі (51) та Жиру (54).

"Ораньє" всього через три хвилини відповіли своїм голом. Веерман розрізав оборону пасом на Аке, той прострілив вздовж лінії воротарського, а Мален замкнув – втім, щастя Йохан Кройфф Арени тривало недовго. VAR помітив офсайд, тож взяття воріт не зарахували.

У наступні 25 хвилин моментів не виникало. Рональд Куман спробував освіжити гру, випустивши дебютантів Фрімпонга й Ван Де Вена, а також замінивши Сіммонса на Бергвейна. Дідьє Дешам же посилив воротарську позицію другим голкіпером, кинувши у бій Жиру (Коман пішов відпочивати). Крім того, на 80-й хвилині Клос і Коло Муані поступились місцем для Гюсто й Тюрама.

Заміни краще позначились на футболі "ораньє". На 81-й хвилині Фрімпонг красиво розвернувся на лінії штрафного й пробив у дальню дев'ятку (м'яч пройшов поруч зі стійкою), а на 83-й Нідерланди скоротили відставання в рахунку.

Хартман обіграв Тюрама й прокинув м'яч повз Гюсто, віддавши пас Бергвейну. На нього висмикнувся Конате, однак саме в його зону Хартманн і стартонув. Гюсто за Квілінсі не встиг, а той з гострого кута вистрілив під ближню стійку – Меньян цього не очікував. 1:2!

Франція огризнулась на 85-й слаломом Мбаппе. Той двічі розхитав Рейндерса та метрів з 18-ти зацідив у поперечку. Нідерланди ж могли врятуватись від поразки на 90-й хвилині, коли Харманн виконав простріл на лінію воротарського з-під Гюсто – втім, Бергвейн до м'яча не встиг, а лайнсмен помітив офсайд.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу збірної Франції. "Ораньє" опустились на третю позицію, пропустивши Грецію на другу сходинку. Елліни мають на три залікових бали більше й приймають Нідерланди в наступному турі, однак підопічні Рональда Кумана мають гру в запасі. "Ле Бльо" їх з 18 очками вже ніхто не наздожене – вони на Євро-2024.