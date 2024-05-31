Ребров озвучив головне завдання збірної України перед стартом на Євро-2024
Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров розповів про початок підготовки до чемпіонату Європи у Німеччині.
"Потрібно добре підготуватися на зборі, тому що всі від нас багато чекають на Євро.
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Я перед стартом роботи подякував і нагадав гравцям про те, що вони вже зробили, а зробили вони багато. Зараз треба залишити це позаду і добре представити Україну на чемпіонаті Європи.
У гравців після сезону була невелика, але дуже необхідна перерва. Останні три місяці гравці Шахтаря та Динамо грали по 2-3 матчі на тиждень, це складно. Вони трохи відпочили і з гарним настроєм готуються до Євро", – сказав Ребров у коментарі прес-службі УАФ.
Нагадаємо, напередодні національна команда розпочала підготовку до Євро-2024. Перед стартом на континентальній першості "синьо-жовті" проведуть три спаринги – з Німеччиною (3 червня), Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня). 12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – містечка Вісбаден.
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