"З наближенням Євро тиск на гравців зростає, але я відчуваю впевненість і сподіваюся, що ми будемо грати в хороший футбол.

Мудрик відмовляє Судакова від переходу в АПЛ: "Сказав мені, що я не готовий"

Не дивуйтеся, якщо Україна добре виступить на Євро. Ми досягли високого рівня, нас поважають у всьому світі. Наші результати в Німеччині можуть бути якими завгодно.

Я не можу обмежувати, куди ми можемо дійти. Потенційно ми можемо дійти дуже далеко на турнірі, і я готовий до цього", – цитує Судакова inews.co.uk.

Нагадаємо, Євро-2024 відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Суперниками збірної України по групі E будуть Бельгія, Словаччина та Румунія.

Збірна України провела перше тренування на шляху до Євро-2024 – дві зірки займалися окремо