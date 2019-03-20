Португалія – Україна: Шевченко взяв до Лісабона 25 футболістів

Став відомий список гравців збірної України, які вирушили до Португалії на матч відбору до Євро-2020.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв на стартові матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії (22 березня) та Люксембургу (25 березня), які відбудуться на виїзді, 25 гравців.

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Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов, Денис Бойко, Андрій Лунін.

Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Едуард Соболь.

Півзахисники: Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Болбат, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Роман Безус.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Кравець, Жуніор Мораєс.

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Делегація української команди вилетить до Португалії чартерним рейсом із аеропорту Бориспіль о 16:30. Прибуття до Лісабона очікується близько 20:15 за місцевим часом.

Зауважимо, що з тих гравців, які були викликані на тренувальний збір, до фінального списку не потрапили травмований Віктор Коваленко та Володимир Шепєлєв.