Португалія – Україна: Шевченко взяв до Лісабона 25 футболістів

Став відомий список гравців збірної України, які вирушили до Португалії на матч відбору до Євро-2020.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв на стартові матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії (22 березня) та Люксембургу (25 березня), які відбудуться на виїзді, 25 гравців.
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Склад збірної України:
Воротарі: Андрій Пятов, Денис Бойко, Андрій Лунін.
Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Едуард Соболь.
Півзахисники: Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Болбат, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Роман Безус.
Нападники: Роман Яремчук, Артем Кравець, Жуніор Мораєс.
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Делегація української команди вилетить до Португалії чартерним рейсом із аеропорту Бориспіль о 16:30. Прибуття до Лісабона очікується близько 20:15 за місцевим часом.
Зауважимо, що з тих гравців, які були викликані на тренувальний збір, до фінального списку не потрапили травмований Віктор Коваленко та Володимир Шепєлєв.