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Португалія – Сербія: Роналду отримав пошкодження та покинув поле

25 березня 22:57 4776 Читать на русском
Португалія – Сербія: Роналду отримав пошкодження та покинув поле

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду травмувався у матчі проти Сербії.

42’ Данілу Перейра
 
Душан Тадіч 8’

Форвард збірної Португалії та Ювентуса вийшов у стартовому складі своєї національної команди на поєдинок проти Сербії у 2 турі кваліфікації на Євро-2020.

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На 29-ій хвилині матчу Кріштіану Роналду отримав пошкодження та був змушений покинути поле, замість зірки Ювентуса на поле вийшов вінгер Бенфіки Піцці.

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Після першого тайму Португалія грає внічию проти збірної Сербії. Рахунок у зустрічі – 1:1.

Теги
Головне Євро-2020 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Португалія - Сербія
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