Португалія – Сербія: Роналду отримав пошкодження та покинув поле

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду травмувався у матчі проти Сербії.

Форвард збірної Португалії та Ювентуса вийшов у стартовому складі своєї національної команди на поєдинок проти Сербії у 2 турі кваліфікації на Євро-2020.

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На 29-ій хвилині матчу Кріштіану Роналду отримав пошкодження та був змушений покинути поле, замість зірки Ювентуса на поле вийшов вінгер Бенфіки Піцці.

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Після першого тайму Португалія грає внічию проти збірної Сербії. Рахунок у зустрічі – 1:1.