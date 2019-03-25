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Португалія – Сербія: Барселона відправить Абідаля на матч Євро-2020 для перегляду Йовіча

17:36 185 Читать на русском
Португалія – Сербія: Барселона відправить Абідаля на матч Євро-2020 для перегляду Йовіча
Лука Йовіч / Фото UEFA

Сербський нападник Айнтрахта Лука Йовіч все ближчий до переїзду в іспанський гранд.

 

Барселона робить перші кроки у підписанні Луки Йовіча, повідомляє Mundo Deportivo.

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Каталонці відправили на поєдинок 2-го раунду відбору до Євро-2020 Португалія – Сербія свого технічного директора Еріка Абідаля, щоб француз подивився на Йовіча у дії.

Лука виступає за Айнтрахт на правах оренди, права на гравця належать Бенфіці.

В поточному сезоні Бундесліги Йовіч провів 24 матчі, в яких відзначився 15-ма голами та 6-ма асистами.

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Теги
Барселона Барселона Трансфери Євро-2020 Ерік Абідаль Ерік Абідаль Сербія Сербія Лука Йовіч Лука Йовіч Португалія - Сербія
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