Португалія – Сербія: Барселона відправить Абідаля на матч Євро-2020 для перегляду Йовіча

Сербський нападник Айнтрахта Лука Йовіч все ближчий до переїзду в іспанський гранд.

Барселона робить перші кроки у підписанні Луки Йовіча, повідомляє Mundo Deportivo.

Баварія готує пропозицію Айнтрахту щодо Йовіча – сам форвард бачить себе в іспанському гранді

Каталонці відправили на поєдинок 2-го раунду відбору до Євро-2020 Португалія – Сербія свого технічного директора Еріка Абідаля, щоб француз подивився на Йовіча у дії.

Лука виступає за Айнтрахт на правах оренди, права на гравця належать Бенфіці.

В поточному сезоні Бундесліги Йовіч провів 24 матчі, в яких відзначився 15-ма голами та 6-ма асистами.

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