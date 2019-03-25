Португалія – Сербія: Барселона відправить Абідаля на матч Євро-2020 для перегляду Йовіча

Євро-2020 — 17:12 993
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Муки та успіх Кендзьори, різні амплуа Кадара, Вербіч без голів – як легіонери Динамо провели міжнародну паузу в збірних
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Динамо не зуміло перемогти Полісся – потенційний бразильський новачок киян відзначився голомУкраїна — 16:49 3365
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Реал готовий запропонувати 280 млн євро за Мбаппе, – France FootballІспанія — 14:30 2255
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"Навіть не варто пробувати?" – люксембурзькі ЗМІ песимістично налаштовані перед матчем проти України, але вірять у дивоЄвро-2020 — 13:37 2136
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Рекордна перемога в історії та сенсаційне фіаско – як грала збірна України проти карликових країнЄвро-2020 — 13:15 4098