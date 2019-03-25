Миколенко відповів на слова Роналду, який звинуватив українця у занадто грубій грі в матчі Португалія – Україна

Захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко в ефірі програми "Профутбол" поділився враженнями від матчу Португалія – України та розповів, як вдалося нейтралізувати Кріштіану Роналду.

"Не можу сказати, що матч проти Португалії був найважливішим у моїй кар'єрі. Було дуже багато важливих поєдинків, але цей – точно знаковий.

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Дуже важко було грати проти Бернарду Сілви. Він дуже швидкий, креативний гравець. Два тижні тому мені довелося грати проти Педро. Він і Бернарду – два гравці, проти яких було дуже складно грати.

Слова Роналду? Я не намагався навмисно грати жорстко. Просто так виходило, що я вибивав м'яч і влучив в ногу Канселу. Звісно, будь-кому буде приємно, коли про тебе говорить один з найкращих гравців світу. Але я намагаюсь не звертати на це уваги", – сказав Миколенко.

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