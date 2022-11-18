Португалія розгромила Нігерію у рамках товариського поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У першому матчі ЧС-2022 команда Фернанду Сантуша зустрінеться зі збірною Гани, тому суперник для останнього перед Мундіалем контрольного матчу вибирався за схожими характеристиками.

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Генеральна репетиція вдалася: збірна Португалії без хворого на гастрит Кріштіану Роналду розбила африканську команду з рахунком 4:0. Голи Фернандеша, Рамуша та Маріу забезпечили підопічним Сантуша розгром з рахунком 4:0. Як написали журналісти порталу Mais Futebol, збірна Португалії вирушає до Катару з повним шлунком.