Португалия разгромила Нигерию в рамках товарищеского поединка. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В первом матче ЧМ-2022 команде Фернанду Сантуша предстоит встретиться со сборной Ганы, поэтому соперник для последнего перед Мундиалем контрольного матча выбирался по схожим характеристикам.

Подготовка к ЧМ-2022: Испания пропустила от Иордании, Зиеш забил с центра поля

Генеральная репетиция удалась: сборная Португалии без заболевшего гастритом Криштиану Роналду разбила африканскую команду со счётом 4:0. Голы Фернандеша, Рамуша и Мариу обеспечили подопечным Сантуша разгром со счётом 4:0. Как написали журналисты портала Mais Futebol, сборная Португалии отправляется в Катар с полным желудком.