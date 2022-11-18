Португалия – Нигерия – 4:0 – видео голов и обзор матча
06:00 - Читати українською
Португалия разгромила Нигерию в рамках товарищеского поединка. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
В первом матче ЧМ-2022 команде Фернанду Сантуша предстоит встретиться со сборной Ганы, поэтому соперник для последнего перед Мундиалем контрольного матча выбирался по схожим характеристикам.
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Генеральная репетиция удалась: сборная Португалии без заболевшего гастритом Криштиану Роналду разбила африканскую команду со счётом 4:0. Голы Фернандеша, Рамуша и Мариу обеспечили подопечным Сантуша разгром со счётом 4:0. Как написали журналисты портала Mais Futebol, сборная Португалии отправляется в Катар с полным желудком.
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