Португалія – Нідерланди: передматчева прес-конференція Рональда Кумана

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман відповів на питання журналістів напередодні фіналу Ліги націй.

"Якщо ви озернетеся і побачите жеребкування турніру, то згадаєте, що ми були в групі з Францією та Німеччиною. Ніхто не очікував, що Нідерланди виграють групу. Зараз ми у фіналі. Приємно грати у фіналі, і це не тиск. Ми знаємо, що нам потрібно робити. Ми обіграли Францію, ми обіграли Німеччину і перемогли Англію. Було б неймовірно, якби ми також здолали Португалію у фіналі у них вдома.

Португалія – Нідерланди: Аякс дотепним відео запропонував Куману спосіб зупинити Роналду

У нас є план, і у Португалії також буде план. Вони сильні і добре захищаються. Вони грають вдома, що також важливо для них. Ми повинні створювати моменти і забивати голи. Але це фінал, і у фіналі все можливо.

Загалом всі готові. Дехто трохи втомився, але це логічно. Я очікую, що всі гравці будуть доступні для вибору. Зрозуміло, що гра у фіналі менше залежить від морального налаштування гравців, ніж гра за третє і четверте місце", – цитує Кумана офіційний сайт УЄФА.