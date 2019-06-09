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Португалия – Нидерланды: предматчевая пресс-конференция Рональда Кумана

01:05 6 Читати українською
Португалия – Нидерланды: предматчевая пресс-конференция Рональда Кумана
Рональд Куман / Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман ответил на вопросы журналистов накануне финала Лиги наций.

 

"Если вы оглянетесь и увидите жеребьевку турнира, то вспомните, что мы были в группе с Францией и Германией. Никто не ожидал, что Нидерланды выигрывают группу. Сейчас мы в финале. Приятно играть в финале, и это не давление. Мы знаем, что нам нужно делать. Мы обыграли Францию, мы обыграли Германию и победили Англию. Было бы невероятно, если бы мы также одолели Португалию в финале у них дома.

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У нас есть план, и у Португалии также будет план. Они сильные и хорошо защищаются. Они играют дома, что также важно для них. Мы должны создавать моменты и забивать голы. Но это финал, и в финале все возможно.

В общем все готовы. Некоторые немного устали, но это логично. Я ожидаю, что все игроки будут доступны для выбора. Понятно, что игра в финале меньше зависит от моральной настройки игроков, чем игра за третье и четвертое место", – цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

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Лига наций Португалия - Нидерланды Нидерланды Нидерланды Рональд Куман Рональд Куман
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