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Португалія – Нідерланди: Аякс дотепним відео запропонував Куману спосіб зупинити Роналду

10:32 241 Читать на русском
Португалія – Нідерланди: Аякс дотепним відео запропонував Куману спосіб зупинити Роналду
Кріштіану Роналду / Reuters

Напередодні фіналу Ліги націй між Португалією та Нідерландами Аякс пригадав, як півзахисник команди Юрген Еккеленкамп зупинив Кріштіану Роналду в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

 

Аякс пригадав перемогу над Ювентусом у Лізі чемпіонів, за який виступає Кріштіану Роналду. На відео зображений момент, коли Юрген Еккеленкамп збив португальця, який вже набрав швидкість.

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"Рональд Куман, він доступний", – підписав відео твіттер Аякса.

Нагадаємо, фінал Ліги націй Португалія – Нідерланди відбудеться 9 червня, початок матчу о 21:45.

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