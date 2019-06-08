Португалія – Нідерланди: Аякс дотепним відео запропонував Куману спосіб зупинити Роналду

Напередодні фіналу Ліги націй між Португалією та Нідерландами Аякс пригадав, як півзахисник команди Юрген Еккеленкамп зупинив Кріштіану Роналду в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Аякс пригадав перемогу над Ювентусом у Лізі чемпіонів, за який виступає Кріштіану Роналду. На відео зображений момент, коли Юрген Еккеленкамп збив португальця, який вже набрав швидкість.

Португалія – Швейцарія: величний хет-трик Роналду, банальність Петковіча та провальний дебют Жоао Феліша

"Рональд Куман, він доступний", – підписав відео твіттер Аякса.

Нагадаємо, фінал Ліги націй Португалія – Нідерланди відбудеться 9 червня, початок матчу о 21:45.