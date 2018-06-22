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Португалія – Іспанія: Роналду оформив свій перший хет-трик на чемпіонатах світу

15 червня 23:08 3991 Читать на русском
Португалія – Іспанія: Роналду оформив свій перший хет-трик на чемпіонатах світу
Кріштіану Роналду / Фото: Getty Images

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду неймовірним ударом зі штрафного оформив перший хет-трик в історії своїх виступів на мундіалях.

Кріштіану Роналду забив 3 м'ячі у матчі проти Іспанії.

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Зірковий португалець оформив спочатку перший дубль, а згодом і хет-трик на чемпіонатах світу, повідомляє портал Opta.

Цікаво, що до цього Роналду ніколи не забивав збірній Іспанії. Крім того, він став третім португальцем, який оформив хет-трик на чемпіонаті світу. До цього це вдавалося Еусебіо та Паулеті.

Також Роналду у свої 33 став найстаршим гравцем, який забив три голи на чемпіонаті світу.

Як ми раніше повідомляли, Роналду єдиний в історії, хто відзначався на 8-ми турнірах збірних команд поспіль.

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