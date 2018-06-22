ЧС-2018 Португалія – Іспанія: Роналду творить море рекордів з нічого, і питання до судді Роккі

Португалія та Іспанія стартували на Чемпіонаті світу 2018 з нічиєї. Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Португалія – Іспанія на Чемпіонаті світу 2018 року стартував о 21:00 за київським часом. Уже на старті зустрічі Роналду сам заробив пенальті, сам реалізував. Фолив партнер по Реалу Начо. Для Кріштіану це перший гол у ворота Іспанії.

Португалія – Іспанія – відео голів

Португалія несподівано активно почала і відійшла назад після блискавичного гола. Перший удар Іспанія видала аж на 10-й хвилині: Дієго Коста класно скинув, Давід Сілва гарячково пробив вище. Перший гольовий момент іспанців трапився на 21-й. Той же Сілва знову не влучив. На 24-й Коста класно розібрався з двома захисниками і прошив воротаря ударом з меж штрафного. Однак перед тим Дієго зіграв на межі фолу проти Пепе. Суддя Роккі передивився епізод з допомогою VAR і таки зарахував гол.

EN DIRECTO | El gol de Diego Costa, la posible falta antes sobre Pepe. El árbitro consulto 'la sala VAR' y concedió el tanto https://t.co/dlx44S4zX6 #Rusia2018 pic.twitter.com/hc7qlQJWvv — MARCA (@marca) 15 червня 2018 р.

Португалія – Іспанія (ОНЛАЙН-трансляція)

Минуло ще декілька хвилин, і вже Іско бомбезно пальнув у поперечину – м'яч опустився на лінію воріт, але це не гол, вказав Роккі, якому прийшло б сповіщення від технології Goal Line у разі чого. За якихось 5 хвилин рефері використав усі технічні нововведення! Португалії нарешті перекрили шляхи до регулярних контратак, і Фурія Роха взялась обстрілювати португальців і закривати на їхній половині. Ось уже Іньєста мінімально хибить, а раніше такі забивав із заплющеними очима. Португальці повернулись перед самою перервою. Роналду на удачу пробив, але Де Хеа подарував гол супернику.

Аргентина – Ісландія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Іспанія зрівняла досить швидко після перерви. Навіс зі штрафного на Бускетса, скидання на Косту, і замикання майже на лінії воріт. Дієго не відстає від Роналду в перестрілці та боротьбі за Золотий бутс Чемпіонату світу. А за ще декілька хвилин Начо крученим ударом з-за меж штрафного вгатив красеня під стійку.

Іспанія вміло гасила потуги португальців і не дозволяла їм нічогісінько аж до 88-й. Утретє в матчі Роналду з нуля зробив ГОЛ. Змусив Піке сфолити і бахнув зі штрафного так, щоб Де Хеа відпочив на колінах.

Цікаво, що в групі B після першого туру лідером є Іран (3 очки). Португалія та Іспанія ділять 2-3 місця.

Роналду знову всіх порвав на шматочки

Поки Мессі тільки мріє про перший тріумф з Аргентиною і всі тільки й розказують, які в нього дерев'яні партнери, Роналду виграв Євро-2016 і зробив заявку на золото ЧС-2018. Сам. Не з дуже кращими партнерами. Йому ніхто не заважав, але й не допомагав особливо. Іспанія грала відчутно краще, але він один створив диво. Придумав пенальті та штрафний – вбивча реалізація. Пробив з-за меж штрафного так, що Де Хеа відчув себе Каріусом. Три голи з нічого, але яка ж шалена праця і спритність за цим стоїть.

І мільйон, мільйон, мільйон рекордів у нагороду. Перший – хто забивав 3 голи Іспанії на чемпіонатах світу чи Європи; хто відзначається на 8-му поспіль великому турнірі серед збірних; і хто оформив хет-трик у 33 роки на ЧС. Він забив найшвидший гол Іспанії в історії мундіалів (3 хвилини і 30 секунд) і став 4-м після Пеле, Зеелера і Клозе, хто забив на 4-х Кубках світу. Роналду не забиває зі штрафних у топ-матчах і більше гола на великих міжнародних турнірах? Отримайте 3, з яких останній саме зі стандарту! Дуже символічно, що наступного дня світ чекає побачення з Мессі в матчі Аргентини та Ісландії. Чим парирує Лео?

Де Хеа – антигерой

Воротар Манчестер Юнайтед так хоче в Реал, що готовий пропускати і пропускати від Роналду? Давід Де Хеа став ще одним голкіпером з АПЛ, який зганьбився у великому матчі. Це, звичайно, не фінал Ліги чемпіонів, але другий гол Роналду дуже нагадав творчість Лоріса Каріуса з Ліверпуля. Давід мав настільки мало роботи в матчі, що пропустити 3 голи – це за межами всього.

VAR варом, але суддя головний

У сьогоднішньому матчі арбітр Роккі призначив пенальті, але не скористався при цьому допомогою відеоасистента. Чому так? А все просто. Епізод був настільки тонким, що і так вимагав суб'єктивної суддівської інтерпретації, а не перегляду повторів. Рефері був поруч, бачив контакт ноги Начо з Роналду і не вагався жодної секунди. Вчинив як топ, а не новачок. Уникнув зайвого затягування часу. Хтозна, можливо, саме завдяки цій впевненості ми і побачили настільки видатний матч з настільки закрученим сценарієм!

В епізоді, коли забивав Коста, Роккі вже вдався до послуг VAR. Там було дуже схоже на фол проти Пепе, але італійський суддя вирішив бути збалансований і в цьому моменті прийняв рішення на користь Іспанії. Ще був епізод, коли Іско фантастично пробив у поперечину, а м'яч приземлився на лінію воріт. Так ми ще раз переконались, що технологія визначення голів працює на відмінно.

Португалія – Іспанія? Ні, Реал – Атлетіко!

Усі 6 голів у цьому матчі забивали гравців, які рубаються в мадридському дербі. Реал переміг, адже, крім хет-трика Роналду, гол-красень вдався й Начо. За Атлетіко відзначався лише Дієго Коста двічі, який продовжив почин одноклубника Хосе Хіменеса з матчу Єгипет – Уругвай. Ну, ок, цей матч ще можна було б перейменувати на Роналду – Іспанія, але ми не будемо. Пора й міру знати.

ЧС-2018. Група B, 1 тур

Португалія – Іспанія – 3:3

Голи: Роналду, 4 (пен.), 44, 88 – Коста, 25, 55, Начо, 58