Японський ветеран Кейсуке Хонда не зможе спробувати свої сили в португальській Прімейрі. Принаймні, в сезоні 2020/21.

Досвідчений хавбек покинув Портімоненсе, з яким підписав контракт 5 лютого. Про це повідомляє Maisfutebol.

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Хонда та керівництво "чорно-білих" змушені були припинити співпрацю достроково. На заваді виступів 34-річного японця на берегах Атлантики стала бюрократія. Прімейра не дозволила Портімоненсе заявити ветерана попри те, що він переїхав до Португалії у статусі вільного агента. Регламентом ліги передбачений обмежений термін дозаявки вільних агентів.

Тепер Кейсуке Хонда знову перебуває у пошуках місця продовження кар'єри. Він прагне мати регулярну ігрову практику, щоб поїхати на Олімпіаду-2020 у складі збірної Японії.

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