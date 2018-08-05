Порту переміг Авеш та здобув Суперкубок Португалії

Порту в матчі Суперкубка Португалії-2018 здобув перемогу над володарем Кубка – Авешем.

У матчі за Суперкубок Португалії чемпіон країни Порту грав проти володаря Кубка – Авеша.

Вже на 14-й хвилині підопічні Сержіу Консейсау отримали гол у власні ворота. Відзначився Клаудіо Фалькао. Щоправда, це взяття воріт стало останнім для Авеша.

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"Дракони" швидко оговтались і за 9 хвилин Ясін Браїмі зрівняв рахунок, а Максіміліано Перейра та Хесус Корона у другому таймі забезпечили клубу здобуття трофею.

Суперкубок Португалії

Порту – Авеш – 3:1

Голи: Браїмі, 25, Перейра, 67, Корона, 84 – Фалькао, 14