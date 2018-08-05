Порту победил Авеш и завоевал Суперкубок Португалии

Порту в матче Суперкубка Португалии-2018 одержал победу над обладателем Кубка Авешом.

В матче за Суперкубок Португалии чемпион страны Порту играл против обладателя Кубка Авеша.

Уже на 14-й минуте подопечные Сержиу Консейсау получили гол в свои ворота. Отличился Клаудио Фалькао. Правда, это взятие ворот стало последним для Авеша.

"Драконы" быстро пришли в себя и через 9 минут Ясин Браими сравнял счет, а Максимильяно Перейра и Хесус Корона во втором тайме обеспечили клубу завоевание трофея.

Суперкубок Португалии

Порту – Авеш – 3:1

Голы: Браими, 25, Перейра, 67, Корона, 84 – Фалькао, 14