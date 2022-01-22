"Дракони" мають серйозні сумніви щодо віку конголезця, повідомляє Correio da Manhã.

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Дата народження Мбемба за паспортом – 8 серпня 1994 року. Втім, ФІФА не раз звертала увагу на сумнівність документів африканця. Є аж 4 різні версії року народження Шанселя – 1988, 1990, 1991 и 1994. Контракт захисника закінчується влітку, і Порту не планує залишати у себе гравця, якому насправді може бути 33 роки замість 27-ми.

Зауважимо, що Мбемба є основним гравцем "драконів" у поточному сезоні. Він провів 24 матчів, але без результативних дій.

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