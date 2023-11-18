Головний тренер "горців" Олександр Петраков підсумував нічию зі збірною Уельсу (1:1), яка стала фатальною у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи.

"Сьогодні нам знову не вистачило майстерності. Мені дуже шкода, що в нас був автогол. Після гри Наїр Тікнізян підійшов до мене та порівняв свій автогол із автоголом Ярмоленка у збірній України. Я сказав йому, що не можна порівнювати себе з іншими.

Чергова невдача Петракова у відеоогляді матчу Вірменія – Уельс

Все вже у минулому. Нам потрібно дивитися вперед та готуватися до матчу з Хорватією. Хлопці все зробили правильно. Було велике бажання, але був автогол.

Команда Вірменії вже почала грати у компактний футбол. На передматчевій прес-конференції я сказав, що ми не гратимемо у відкритий футбол, але у другому таймі довелося це зробити.

Ми готуємось до матчу з Хорватією. Попереду у нас дуже сильний суперник. Футболістам потрібно багато тренуватись, проводити індивідуальні тренування у своїх клубах. Усі мають розуміти, що національна збірна – це обличчя країни. Кожен має любити свою збірну, займатися індивідуально у своїх клубах, а потім приходити до національної команди", – сказав Петраков на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року проти Уельсу Ярмоленко зрізав м'яч у власні ворота після удару Бейла зі штрафного і дозволив валлійцям вперше за 64 роки вийти на Мундіаль.

До слова, нічия зі збірною Уельсу (1:1) позбавила вірменів навіть математичних шансів потрапити на чемпіонат Європи. Поєдинок останнього туру проти Хорватії стане для підопічних Петракова тренуванням з підвищеною відповідальністю.

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