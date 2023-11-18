Вірменія та Уельс зіграли внічию (1:1) у 9-му турі відбіркових матчів на Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Обом командам потрібна була перемога, щоб поліпшити своє турнірне становище і зберегти шанси на боротьбу за путівку на Євро-2024.

Петраков не зміг помститися за Україну і близький до прощання з Євро-2024 – все зіпсував представник чемпіонату Росії

Вірмени відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині. Класним дальнім ударом поклав м'яч у ворота Селараян. Втім, ще до перерви команда Петракова пропустила. Захисник Тікнізян підставив свою команду, зрізавши у свої ворота. Уельс має 11 балів та перебуває на третій сходинці. Вірменія посідає четверте місце з 8 балами.

Варто зазначити, що команда Петракова не перемагає п'ять матчів поспіль. Вірменія зіграла внічию з Туреччиною (1:1), програла Хорватії (0:1) та Латвії (0:2) у матчах відбору Євро-2024, а також поступилась у товариській зустрічі Північній Македонії (1:3).