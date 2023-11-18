Главный тренер "горцев" Александр Петраков подытожил ничью со сборной Уэльса (1:1), которая стала роковой в борьбе за выход на чемпионат Европы.

"Сегодня нам снова не хватило мастерства. Мне очень жаль, что у нас был автогол. После игры Наир Тикнизян подошел ко мне и сравнил свой автогол с автоголом Ярмоленко в сборной Украины. Я сказал ему, что нельзя сравнивать себя с другими.

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Все уже в прошлом. Нам нужно смотреть вперед и готовиться к матчу с Хорватией. Ребята все сделали правильно. Было большое желание, но был автогол.

Команда Армении уже начала играть в компактный футбол. На предматчевой пресс-конференции я сказал, что мы не будем играть в открытый футбол, но во втором тайме пришлось это сделать.

Мы готовимся к матчу с Хорватией. Впереди у нас очень сильный соперник. Футболистам нужно много тренироваться, проводить индивидуальные тренировки в своих клубах. Все должны понимать, что национальная сборная – это лицо страны. Каждый должен любить свою сборную, заниматься индивидуально в своих клубах, а потом приходить в национальную команду", – сказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в решающем матче отбора на чемпионат мира 2022 года против Уэльса Ярмоленко срезал мяч в собственные ворота после удара Бейла со штрафного и позволил валлийцам впервые за 64 года выйти на Мундиаль.

К слову, ничья со сборной Уэльса (1:1) лишила армян даже математических шансов попасть на чемпионат Европы. Поединок последнего тура против Хорватии станет для подопечных Петракова тренировкой с повышенной ответственностью.

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