Деякі українські клуби сьогодні провели контрольні зустрічі. Про результати матчів читайте в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Рух – Колубарі – 0:1

Гол: гравець на перегляді, 89

Металіст – Локомотив Софія – 0:1

Гол: ?, 62

Ворскла – Лодзь – 0:0

Рух у досить рівному поєдинку програв болгарському Колубарі. За львів'ян дебютував бразилець Джеферсон. Рух відзначився на 31 хвилині, але гол Підгурського скасували через офсайд.

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У другому таймі "жовто-чорні" притиснули суперника та, здавалось, мали вирвати перемогу, але сталось навпаки: наприкінці гри Колубарі скористався обрізкою суперника та забив вирішальний м'яч. Цікаво, що цей момент не потрапив до трансляції гри.

Металіст також програв у своїй грі – перемогу святкував Локомотив з Софії. Єдиний гол вдалось забити на 62 хвилині – нападник отримав м'яч на лінії штрафного та точно пробив у кут воріт. А Ворскла зіграла з польським Лодзем – командам не вдалось відзначитись голами.

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