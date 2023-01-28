Заборони на проведення спарингів з російськими командами наразі немає. На зборах у Туреччині низка європейських клубів вже зіграли такі поєдинки. У зв'язку з цим УАФ вирішила звернутися до ФІФА та УЄФА з проханням заборонити грати з росіянами на будь-якому рівні.

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"Хоча ігри в Туреччині мають неофіційний статус, ми вважаємо це порушенням ізоляції російського спорту. Будь-які представники країни не мають права брати участі в міжнародних заходах, зокрема спортивних. Росія та її поплічниця Білорусь мають бути повністю ізольовані", – цитує Олександра Гливинського The Athletic.

Крім того, українські клуби вирішили відмовитися від контрольних матчів проти команд, які на цих зимових зборах вже протистояли росіянам. Зокрема, у приклад навели приклад Партизана, який нещодавно зіграв з Ахматом.

Нагадаємо, від офіційних матчів російські клуби та збірні все ж відсторонені. Нещодавно російська Казань втратила право прийняти матч за Суперкубок УЄФА-2023.

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