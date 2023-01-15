Евертон примудрився програти Саутгемптону в поєдинку 20-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Евертон – Саутгемптон на "Футбол 24".

Евертон повів у рахунку на 39 хвилині – Грей навісив з кутового, а Онана точно пробив головою. Одразу по перерві Саутгемптон відігрався – Адамс скинув на Ворд-Прауза, той прибрав захисника та влучив у дальній кут.

Евертон програв найгіршій команді АПЛ – спалах Миколенка, "Бекхем для бідних" карає і наближає відставку Лемпарда

Калверт-Льюїн мав шанс повернути перевагу Евертону, але після рикошету м'яч перелетів голкіпера та влучив у поперечку. Перемогу ж Саутгемптону приніс Ворд-Прауз, у фірмовій манері забивши зі штрафного.