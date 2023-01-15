Поразка Миколенка і Ко в битві з прямим конкурентом у відеоогляді поєдинку Евертон – Саутгемптон – 1:2
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Евертон примудрився програти Саутгемптону в поєдинку 20-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Евертон – Саутгемптон на "Футбол 24".
завершено
Евертон повів у рахунку на 39 хвилині – Грей навісив з кутового, а Онана точно пробив головою. Одразу по перерві Саутгемптон відігрався – Адамс скинув на Ворд-Прауза, той прибрав захисника та влучив у дальній кут.
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Калверт-Льюїн мав шанс повернути перевагу Евертону, але після рикошету м'яч перелетів голкіпера та влучив у поперечку. Перемогу ж Саутгемптону приніс Ворд-Прауз, у фірмовій манері забивши зі штрафного.
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