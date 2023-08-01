"Чи підсилить Чигринський нинішній Шахтар? Складно відповісти. Для Дмитра цей перехід плюс, а для команди – питання.

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Ракицький, наприклад, дуже добре виглядає, хоча від нього мало чого очікували. Чигринський точно не завадить нашому чемпіонату, тим більше він хороший хлопець.

Може, ван Леувен імпровізує. Він з непотрібних футболістів зробив команду в Зорі, чому йому не повторити це в Шахтарі? Зараз в Україні такий рівень футболу, що і до 40 років можна грати, тож я не здивуюся, якщо Чигринський гратиме в основі. Каші він точно не зіпсує. Бачу, вже пора і мені з Безсоновим повертатися.

Чигринський точно сильніший за Бондаря. Найімовірніше, Дмитра і взяли на його місце. Я не здивуюся, якщо Чигринський витіснить з основи Бондаря і той після відновлення взагалі не потраплятиме до складу. Чигринський грає краще, ніж Бондар, досвіду в нього теж більше, а швидкість у захисті не особливо потрібна, головне – читати гру", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ заявили, що Срна провів переговори з Чигринським щодо повернення у Шахтар і отримав від екс-партнера згоду.

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