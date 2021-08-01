Попов зазнав травми у матчі з Вересом – захисник встиг забити перший м'яч Динамо у сезоні
20:18 - Читать на русском
Захисник Динамо Денис Попов пережив дивну гаму емоцій у матчі 2 туру УПЛ проти Вереса.
Вже на 4-й хвилині центрбек оформив перший гол киян у новому сезоні, однак не зміг дограти навіть перший тайм.
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Попов примудрився отримати травму, коли сам атакував суперника. Захисник Динамо жорстко зіграв проти Роберта Гегедоша і відразу звалився на газон. Через кілька хвилин Дениса замінив Ілля Забарний.
Додамо, що в минулому сезоні Попов також страждав від регулярних травм, через які провів лише 25 матчів у всіх турнірах.
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