Динамо в рамках дебютного матчу в новому сезону УПЛ приймає Верес. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 2-го туру УПЛ 2021/22 Динамо Київ – Верес розпочався о 19:30 за київським часом. Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "2+2", відеотрансляція доступна у цій новині. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Динамо – Верес: анонс матчу УПЛ

Стартові склади

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Миколенко – Андрієвський, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Де Пена – Гармаш.

Запасні: Бойко, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Лєднєв, Родрігес, Забарний, Кулач, Кендзьора.

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Є. Пасіч, Кучеров, Полюлях, Г. Пасіч – Гегедош, Сергійчук.

Запасні: Кичак, Махнєв, Кльоц, Петько, Панасенко, Дахновський, Гечев, Шестаков, Гайдучик.

Що цікаво, на сайті УАФ у складі Динамо під номером Андрієвського в стартовому складі зазначений Марко Подоляк – футболіст 2004 року народження.

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