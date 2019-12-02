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Попов відновив тренування в загальній групі Динамо

18:38 848 Читать на русском
Попов відновив тренування в загальній групі Динамо
Денис Попов / Сайт Динамо

Захисник Динамо Денис Попов повністю залікував травму задньої поверхні стегна.

Центрбек вже сьогодні (2 грудня) тренувався у загальній групі, інформує офіційний сайт Динамо.

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Спочатку Попов займався з дублем киян, а потім виконав кілька індивідуальних вправ. Через пошкодження стегна 20-річний гравець пропустив матчі проти Маріуполя (3:0), Мальме (3:4) і Олімпіка (3:1), хоча до цього провів від дзвінка до дзвінка сім поєдинків поспіль.

До слова, наступну гру Динамо проведе 8 грудня – 17 тур чемпіонату України проти Зорі, яка відстає від команди Михайличенка на два очки.

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