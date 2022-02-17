Мануель Пеллегріні уже стартовим складом дав зрозуміти, як його команда ставиться до Ліги Європи. Відразу п'ять змін у складі, якщо порівнювати з попереднім матчем. "Вердібланкос" можна зрозуміти – наразі вони йдуть третіми в турнірній таблиці Ла Ліги. Очевидно, що краще чіплятися за шанс кваліфікуватися в ЛЧ.

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Своє чергою, Зеніт виставив усіх найсильніших. Серед них – Ярослав Ракицький. Українець на старті зустрічі був у епіцентрі подій. Спочатку він намагався загострити фірмовою діагоналлю, а потім помилився. Після подачі у штрафний центрбек просто спостерігав, як Гвідо Карільйо розстрілює голкіпера. Через 10 хвилин Вілліан Жозе подвоїв перевагу, скориставшись черговим провалом оборони.

Бетіс, вочевидь, вирішив, що все занадто просто. Гості розслабилися лише на кілька хвилин, а рахунок вже був рівним. Ніхто не зумів завадити Дзюбі прицільно пробити головою, а гол Малкома став наслідком помилки захисників. На щастя для іспанців, на полі був Ракицький. Знов Ярослав разом із голкіпером виконали щось незрозуміле. Перехоплення. Гуардадо забиває.

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У другому таймі команди продовжували створювати чимало моментів. Небезпечні удари, влучання у каркас, сейви голкіперів – усе це було. Однак забити іще так і не вдалося.