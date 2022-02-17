Мануэль Пеллегрини уже стартовым составом дал понять, как его команда относится к Лиге Европы. Сразу пять смен в составе, если сравнивать с предыдущим матчем. "Вердибланкос" можно понять – сейчас они идут третьими в турнирной таблице Ла Лиги. Очевидно, что лучше цепляться за шанс квалифицироваться в ЛЧ.

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В свою очередь, Зенит выставил всех сильнейших. Среди них – Ярослав Ракицкий. Украинец на старте встречи находился в эпицентре событий. Сначала он пытался обострить фирменной диагональю, а затем ошибся. После подачи в штрафную центрбек просто наблюдал, как Гвидо Карильо расстреливает голкипера. Через 10 минут Виллиан Жозе удвоил преимущество, воспользовавшись очередным провалом обороны.

Бетис, очевидно, решил, что все слишком просто. Гости расслабились всего на несколько минут, а счет уже был ровным. Никто не сумел помешать Дзюбе прицельно пробить головой, а гол Малкома стал следствием ошибки защитников. К счастью для испанцев, на поле был Ракицкий. Опять Ярослав вместе с голкипером исполнили что-то непонятное. Перехват. Гуардадо забивает.

Во втором тайме команды продолжали создавать немало моментов. Опасные удары, попадание в каркас, сейвы голкиперов – все это было. Однако забить больше так и не удалось.