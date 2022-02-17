Борусія вилетіла з Ліги чемпіонів, а Рейнджерс посіли друге місце у своїй групі Ліги Європи, тому командам довелося грати додатковий плей-офф, щоб потрапити в 1/8 фіналу ЛЄ. Марко Розе виставив на домашній матч бойовий склад, але Ерлінг Холанд не встиг відновитися та залишився поза заявкою.

Помилки Ракицького допомогли Бетісу обіграти Зеніт у матчі з п'ятьма голами

Дортмунд взяв м'яч під контроль, однак моментів не створював. Гості також не проявляли особливої агресії та не боролися за володіння. За перші 35 хвилин команди завдали три удари на двох. Борусія була трішки ближчою до гола, але не довела хороші комбінації до логічного завершення.

Антигероєм став Загаду. Він спершу змарнував супершанс біля чужих воріт (залишився сам, але нормально не пробив), а потім "привіз" біля своїх (м'яч після кутового влучив йому в руку). Таверньєр ударом з пенальті вивів Рейнджерс вперед. Ще через кілька хвилин шотландці подвоїли перевагу: подача з кута, Арібо скинув на дальню, Морелос забив у порожні.

Марко Розе спробував врятувати гру замінами – у перерві зняв провальних Брандта та Вітселя, випустивши Рейну та Мукоко. Юссуфа дійсно освіжив атаку Борусії – завдяки його активності Беллінгем скоротив відставання. Але перед тим Рейнджерс забили третій. Кент прорвався по флангу і викотив під удар Ландстрему.

Вкотре провалився правий фланг дортмундської оборони. Номінальний центрбек Аканджі не впорався з контролем бровки (90% програних дуелей). Чергова помилка Мануеля (його обікрали як дитину) – і четвертий гол у воротах Борусії. Морелос скористався пасом Арібо.

Тренери Дортмунда мусили зняти Аканджі та перевести на правий край Геррейро, щоб не отримати ще стільки ж. Рафа такий майстер, що навіть з чужого флангу створив гол. Підключився до атаки і шикарно пробив лівою. Фінальний свисток – 2:4. Борусія врятувала пристойний рахунок і зберегла шанси перед матчем-відповіддю.