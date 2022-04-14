ПСВ та Лестер у наднапруженій боротьбі визначили володаря першої путівки до 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій, 1/4 фіналу, другий матч

ПСВ – Лестер – 1:2 (перший матч – 0:0)

Голи: Захаві, 27 – Меддісон, 77, Перейра, 88

Після "сухої" першої зустрічі команди агресивно розпочали другий матч. Шмейхель відбив удар Гьотце з близької відстані, а Барнс вивалився на побачення з голкіпером і пробив повз ворота.

Розмочити гру нарешті вдалося Захаві. 34-річний нападник наважився на удар з дуже гострого кута і поцілив точнісінько під дальню стійку. Після цього ПСВ віддав ініціативу Лестеру, однак англійці не змогли нічим відповісти до перерви.

Брендан Роджерс відразу вирішив робити подвійну заміну – замість Олбрайтона і Барнса з'явилися Лукман і Дака. Останній змарнував ще один вихід віч-на-віч з Мвого. Результат приніс третій "джокер" – Айозе Перес. Іспанець протягнув м'яч вздовж лицьової лінії і викотив ідеальну передачу Меддісону. Арбітри щось дивилися на повторі, але гол таки визнали легітимним – 1:1.

Через 11 хвилин оборона ПСВ тріснула знову, залишивши Даку без нагляду в районі 11-метрової позначки. Мвого впорався з ударом замбійця, але Рікардо Перейра прибіг на добивання. Лестер стає першим півфіналістом Ліги конференцій, чекаючи на переможця пари Буде Глімт – Рома.

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