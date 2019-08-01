Помічник Скрипника повідомив, чи зможе головний тренер Зорі керувати командою у грі проти Будучності

У головного тренера Зорі Віктора Скрипника вкрай напружений графік на початку сезону, тому з пресою доводиться спілкуватись його асистенту Васеліну Атанасову.

"Нас чекає нелегкий матч. У першій зустрічі ми досягли непоганого результату (3:1), але це не означає, що все вирішено в цьому протистоянні. Дуже серйозно підходимо до цього матчу, налаштовуємося на хорошу гру і такий же результат.

Ворскла – Зоря: Скрипник не прийшов на прес-конференцію після свого дебюту в УПЛ

Владислав Кабаєв відновився, він тренується в загальній групі. Кілька хлопців під питанням – сьогодні ми на них подивимося на тренуванні і ухвалимо рішення.

Постараємося завтра не допустити стільки стандартів, як в першій грі, це одна з сильних сторін суперника. Керувати командою буде Скрипник, він завтра буде з нами", – цитує Атанасова Tribuna.

Зоря – Будучность: анонс матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду ЛЄ

Нагадаємо, Скрипник не зміг поспілкуватися з журналістами після матчу УПЛ проти Ворскли, оскільки вирушив на конференцію тренерів у Німеччину, яка внесла певні корективи в робочий графік фахівця.