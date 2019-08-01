Помощник Скрипника сообщил, сможет ли главный тренер Зари руководить командой в игре против Будучности

У главного тренера Зари Виктора Скрипника крайне напряженный график в начале сезона, поэтому с прессой приходится общаться его ассистенту Васелину Атанасову.

"Нам предстоит нелегкий матч. В первой встрече мы добились хорошего результата (3:1), но это не значит, что все решено в этом противостоянии. Очень серьезно подходим к этому матчу, настраиваемся на хорошую игру и такой же результат.

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Владислав Кабаев восстановился, он тренируется в общей группе. Несколько ребят под вопросом – сегодня мы на них посмотрим на тренировке и примем решение.

Постараемся завтра не допустить столько стандартов, как в первой игре, это одна из сильных сторон соперника. Руководить командой будет Скрипник, он завтра будет с нами", – цитирует Атанасова Tribuna.

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Напомним, Скрипник не смог пообщаться с журналистами после матча УПЛ против Ворсклы, поскольку отправился на конференцию тренеров в Германию, которая внесла определенные коррективы в рабочий график специалиста.