Зоря – Будучность: анонс матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду ЛЄ

Зоря побореться за вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи в матчі-відповіді проти чорногорської Будучності. Анонс та прогноз на гру читайте на "Футбол 24".

Зоря – Будучность

1 серпня, Запоріжжя, "Славутич Арена". Пряма трансляція на "Футбол 24".

Головний арбітр: Ніл Дойл (Ірландія)

Зоря підходить до матчу-відповіді проти Будучності в статусі фаворита протистояння. Це було очевидно ще після жеребкування, однак тоді існували деякі побоювання – ігровий стиль нового тренера Віктора Скрипника детально знали лише фанати Вердера, але й вони не були впевнені в тому, чи злетить його луганський проект. Перший матч на чолі нового наставника зняв усі питання: команда розуміла свої завдання й була цілком керованою, що дозволило розбити чорногорців у їх стінах з рахунком 1:3 – втім, важливий не рахунок, а зміст.

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Зоря виявилась сильнішою на декілька порядків. Будучность допускала дитячі помилки в обороні й демонструвала відсутність навичок гри в різних ігрових ситуаціях, за що й була покарана – так, в усіх трьох пропущених голах її захисники намагалися грати по м'ячу й втрачали футболістів за своєю спиною. Крім того, другий забитий м'яч Громова став наслідком помилки воротаря, який неоковирно обробив передачу назад і дозволив Будківському зробити відбирання. Навіть у Першій лізі такий рівень здається неприйнятним.

Плюсом Будучності є фізична витривалість і стандарти – один прямий удар зі штрафного влучив у поперечку, інший витягнув з кута Шевченко, а при кутових та подачах чорногорці неодмінно вигравали другий поверх. Зрештою, вони й забили після корнера, тож футболістам Зорі потрібно бути дуже обережними при роботі біля власних воріт. Особливо розсудливим слід залишатися у різноманітних дрібних епізодах, адже балканці прекрасно володіють мистецтвом провокацій – саме таким чином вони всадили на жовту картку Богдана Михайліченка.

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Загалом же, Зоря сильніше. Команда Віктора Скрипника зараз робить ставку на контроль м'яча та швидкий вихід в атаку через одну-дві передачі, що нетипово для українського футболу. Також "мужики" сильно виглядають на флангах – два голи у ворота Будучності та гол Ворсклі в УПЛ прийшли після прострілів від фулбеків. "Ромб" луганців у центрі поля поки що працює неідеально, але робота вінгерів у ньому заслуговує на похвалу – і Хомченовський, і Кочергін, і Луньов прекрасно діють на дриблінгу, стягуючи на себе захисників, відкриваючи зони своїм латералям або вриваючись на ударні позиції.

Втім, переживати є через що. Дебютний матч Скрипника в УПЛ проти Ворскли відверто таки розчарував, хоча Зоря й здобула мінімальну перемогу завдяки голу на 3-й хвилині. Підопічні Віталія Косовського, як мінімум, не заслуговували на поразку, а за кількістю небезпечних моментів вони награли ледь не на розгром – оборона луганців тріщала по швах, а напад нічого цікавішого за подачі в штрафний не організував.

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Проблеми із захистом були зафіксовані і в Чорногорії – причому вони розпочиналися ще з опорної зони. Будучность кілька разів вилітала у контратаки, перехоплюючи передачі в центрі й практично одразу вивалюючись на задню лінію – втім, низький клас не дозволив реалізувати цей компонент. Зоря зобов'язана була провести серйозну роботу над помилками, інакше про груповий етап Ліги Європи доведеться мріяти в наступному році.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Зоря вдруге в своїй історії зустрічається з балканськими клубами. Перше зіткнення також сталося у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи в сезоні 2014/15 – тоді луганці двічі переграли албанський Лачі (0:3 на виїзді, 2:1 вдома).

2. Зоря завжди проходила кваліфікаційні раунди Ліги Європи, однак при цьому не виграла жодного матчу в плей-офф за вихід у групу.

3. Останній офіційний матч у клубному футболі на теренах України Віктор Скрипник провів у вересні 2002-го року. Тоді його Вердер зіграв внічию з донецьким Металургом, а нинішній наставник Зорі вийшов у основі.

4. 41-річний арбітр Ніл Дойл, який обслуговуватиме поєдинок Зорі проти Будучності, судив найбільш результативний матч в історії збірної України – у вересні 2013-го "жовто-сині" розгромили Сан-Маріно з рахунком 9:0.

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Кадрова ситуація

Травмованих та відсторонених у складі Зорі, на щастя, немає, хоча Богдан Михайліченко висить на жовтій картці. Віктор Скрипник також може розраховувати на Богдана Лєднєва, який пропускав матч у Чорногорії через дискваліфікацію. Він забив гол Ворсклі й був одним із найактивніших серед луганців, тож можна очікувати на його появу в основі на позиції під нападниками. Також непогано зарекомендував себе Луньов, в той час як Чеберко отримав кілька хвилин, а Іванісенія взагалі відпочивав – можна зробити припущення, що всі ці гравці вийдуть на Будучность у стартовому складі. Словом, будуть точкові зміни.

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У Будучності особливих проблем зі складом немає. Ймовірно, зміни також не будуть масштабними, хоча головний тренер чорногорців Бранко Брновіч не був аж надто оптимістичним на передматчевій конференції. Можливо, він вже змирився з вильотом і зосередиться на чемпіонаті – в такому разі будуть сюрпризи. Втім, його бойовий склад точно не буде відрізнятися від основи на перший матч, адже жодна із замін у чорногорців тоді не спрацювала.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Будучность

Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісенія, Луньов, Хомченовський – Лєднєв – Будківський, Громов

Будучность: Драгоєвіч – Вучіч, Міліч (к), Дам'яновіч, Болєвіч – Бакіч, Стоільковіч, Мірковіч – Міїч, Перовіч, Божовіч

Прогноз Футбол 24 – 3:1

Зоря ще входить у сезон – це помітно і по деяких косяках у Чорногорії, і по невиразній грі проти Ворскли. Те, що хоче зробити Віктор Скрипник, помітно неозброєним оком, але роботи в нього ще непочатий край. Особливо важливо налагодити роботу ромба в центрі поля, адже є проблеми з позицією атакувального хава та опорною зоною – Юрченко тільки набирає форму, Іванісенія дозволяє собі небезпечні обрізки, а щодо Арвеладзе робити висновки зарано. Всі ці фактори можуть зіграти на руку Будучності, яка точно побореться – балканці ще ніколи не залишали поле, не змусивши суперника понервувати.

Тим не менш, загальна система гри, тактична гнучкість, командна взаємодія та індивідуальний клас – всі ці компоненти у футболі Зорі перебувають на якісно вищому рівні. Будучность у Подгориці продемонструвала свою повну безсилість у відкритому футболі, загрожуючи лише зі стандартів. Навіть самі чорногорці не вірять у позитивний результат в України, тож луганцям просто потрібно вийти на поле і забрати своє. Зоря набагато сильніша.

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