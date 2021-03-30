У київському Динамо велика втрата в керівництві – відійшов у вічність Михайло Тимофійович Петрошенко.

Сумну звістку повідомила прес-служба київського клубу. Серце функціонера перестало битися на 82-му році життя.

Помер екс-гравець Карпат і Шахтаря

Михайло Тимофійович Петрошенко був одним із віце-президентів Динамо. У столичному клубі він займався питаннями будівництва. Співчуття рідним і близьким померлого висловив президент киян Ігор Суркіс.

"Будівництво динамівської бази, дитячої школи, клубного манежу і безліч інших інфраструктурних проектів були реалізовані під керівництвом віце-президента Михайла Петрошенка", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

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