Печальную весть сообщила пресс-служба киевского клуба. Сердце функционера перестало биться на 82-м году жизни.

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Михаил Тимофеевич Петрошенко был одним из вице-президентов Динамо. В столичном клубе он занимался вопросами строительства. Соболезнования родным и близким умершего выразил президент киевлян Игорь Суркис.

"Михаил Тимофеевич был профессионалом высочайшего уровня и человеком с большой буквы. Его целеустремленность, мудрость и порядочность много лет служили на благо Динамо", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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