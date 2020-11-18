Серце легенди нідерландського футболу перестало битися у віці 77 років. Сумну звістку повідомив сайт видання De Telegraaf.

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Впродовж своєї футбольної кар'єри Дусбург зіграв 687 матчів в Ередивізі з 1962 по 1987 рік і, таким чином, досі залишається рекордсменом чемпіонату. У складі ПСВ двічі завойовував золоті медалі. Після завершення виступів на професіональному рівні працював тренером воротарів спочатку в Спарті, а потім у Фейєноорді.

Зі збірною Нідерландів їздив у Аргентину на ЧС-78, де "ораньє" здобули срібні медалі. Також Дусбург грав на чемпіонаті Європи 1980 року в Італії, де Нідерланди навіть не вийшли з групи.

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