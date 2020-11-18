Сердце легенды нидерландского футбола перестало биться в возрасте 77 лет. Печальную весть сообщил сайт издания De Telegraaf.

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На протяжении своей футбольной карьеры Дусбург сыграл 687 матчей в Эредивизи с 1962 по 1987 год и, таким образом, до сих пор остается рекордсменом чемпионата. В составе ПСВ дважды завоевывал золотые медали. После завершения выступлений на профессиональном уровне работал тренером вратарей сначала в Спарте, а затем в Фейеноорде.

Со сборной Нидерландов ездил в Аргентину на ЧМ-78, где "оранье" завоевали серебряные медали. Также Дусбург играл на чемпионате Европы 1980 года в Италии, где Нидерланды даже не вышли из группы.

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