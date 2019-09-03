Помер відомий український коментатор – автор легендарної фрази про Шовковського

Відомий спортивний коментатор та журналіст Олександр Журахівський помер у віці 52 років.

"Тільки день тому розповідав одній людині про перший склад спортредакціі Інтера на чолі з Олександром Журахівським. І ось сумна звістка – він пішов за обрій. Тут і слів немає. Один смуток.

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Скільки років разом пропрацювали, скільки подій було висвітлено... Спочивай з миром, Олександре", – написав давній колега коментатора Руслан Свірін у своєму Facebook.

Зазначимо, що Журахівський відомий по роботі на телеканалах Інтер та Перший національний, телекомпанії Поверхность. Останнім часом був ведучим на радіо Ера. Крім роботи в кадрі, Олександр був відомий і своєю коментаторської діяльністю.

Додамо, що знаменита фраза "Сашко, де ти гуляв?", яка була сказана на адресу Олександра Шовковського під час легендарного матчу плей-офф Євро-2000 Словенія – Україна, належить Журахівському.

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