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Умер известный украинский комментатор – автор легендарной фразы о Шовковском

11:27 219 Читати українською
Умер известный украинский комментатор – автор легендарной фразы о Шовковском
Александр Жураховський / Радио Эра

Известный спортивный комментатор и журналист Александр Жураховский умер в возрасте 52 лет.

"Только день назад рассказывал одному человеку о первом составе спортредакции Интера во главе с Александром Жураховским. И вот печальная весть – он ушел за горизонт. Здесь и слов нет. Одна грусть.

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Сколько лет вместе проработали, сколько событий были освещены... Покойся с миром, Александр", – написал давний коллега комментатора Руслан Свирин в своем Facebook.

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Отметим, что Жураховский известный по работе на телеканалах Интер и Первый национальный, телекомпании Поверхность. В последнее время был ведущим на радио Эра. Кроме работы в кадре, Александр был известен и своей комментаторской деятельностью.

Добавим, что знаменитая фраза "Сашко, где ты гулял?", которая была сказана в адрес Александра Шовковского во время легендарного матча плей-офф Евро-2000 Словения – Украина, принадлежит Жураховскому.

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