Помер легендарний захисник Карпат – володар Кубка СРСР

У віці 72-х років помер колишній захисник львівських Карпат Валерій Сиров.
Про трагічну звістку повідомив керівник прес-служби Карпат Юрій Назаркевич у своєму Facebook.
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"Перестало битися серце колишнього відомого захисника команди Карпати, майстра персональної опіки Валерія Сирова, якому 1 вересня мало виповнитися 73 роки.
Перейшовши з ленінградського Зеніту, Валерій Сиров у 1968-1973, 1975-1976 роках провів за Карпати 219 матчів. Володар Кубка СРСР-1969.
Колектив футбольного клубу, ветерани і вболівальники команди Карпати висловлюють щирі співчуття родині Сирових. Вічная пам’ять", – йдеться у повідомленні.
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