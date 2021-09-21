Сьогодні, 21 вересня, у 83-річному віці пішов із життя легендарний італійський півзахисник Романо Фольї, повідомляє Milan Posts.

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Усю свою футбольну кар'єру Фольї провів у рідній Італії, спочатку у статусі гравця, а пізніше на посаді тренера. У 1955-1974 роках хавбек захищав кольори Торіно, Болоньї, Катанії та Мілана. Разом з останніми Фольї перемагав у Кубку європейських чемпіонів (сезон-1968/69).

Також Фольї встиг провести 13 матчів за національну команду.

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