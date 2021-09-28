Печальная весть охватила футбольную общественность не только Англии, но и всего мира. В вечность отошел легендарный Роджер Хант.

Бывший форвард умер дома в понедельник вечером после продолжительной болезни, сообщает официальный сайт Ливерпуля. Ему было 83 года.

Умер бывший хавбек Милана – он побеждал в Кубке европейских чемпионов 1968/69

Роджер Хант перебрался к "красным" в 1958-м и посвятил им целых 11 лет. Англичанин за это время успел стать лучшим бомбардиром клуба в истории (285 голов в 492 матчах), но в 1992 году его достижение превзошел Иан Раша (346 мячей). С Ливерпулем Хант раз торжествовал в Кубке английской лиги, дважды – в АПЛ и трижды – в Суперкубке Англии.

Также Роджер выступал за "Трех львов". В футболке сборной Англии форвард даже выигрывал чемпионат мира 1966 года. В финале его команда обыграла Германию (4:2).

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