9 травня у віці 93 років пішов з життя легенда мексиканського футболу, повідомляє тамтешня федерація футболу. Його клубна кар'єра тривала 18 років, а міжнародна – 16.

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Антоніо, більш відомий на прізвисько "Ла Тота", першим в історії потрапив у заявку на 5 чемпіонатів світу та зіграв на них (1950, 1954, 1958, 1962 й 1966). За це отримав ще одне прізвисько – Ель Сінко Копас, що в перекладі з іспанської означає "П'ять кубків".

Першим рекорд мексиканця повторив Лотар Маттеус у 1998 році. Окрім цього, підкорилось таке досягнення ще Джанлуїджі Буффону, Рафаелю Маркусу, Андресу Гуардадо, Гільєрмо Очоа, Кріштіану Роналду й Ліонелю Мессі (для останніх 4-х саме ЧС-2022 став 5 Мундіалем).

До слова, на клубному рівні Антоніо Карбахаль награв 409 поєдинків, більшість з яких у клубі Леон. У статусі тренера легенда провів аж 722 дуелі.

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