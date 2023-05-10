9 мая в возрасте 93 лет ушел из жизни легенда мексиканского футбола, сообщает тамошняя федерация футбола. Его клубная карьера длилась 18 лет, а международная – 16 лет.

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Антонио, более известный по прозвищу "Ла Тота", первым в истории попал в заявку на 5 чемпионатов мира и сыграл на них (1950, 1954, 1958, 1962 и 1966). За это получил еще одно прозвище – Эль Синко Копас, что в переводе с испанского означает "Пять кубков".

Первым рекорд мексиканца повторил Лотар Маттеус в 1998 году. Кроме этого, покорилось такое достижение еще Джанлуиджи Буффону, Рафаэлю Маркусу, Андресу Гуардадо, Гильермо Очоа, Криштиану Роналду и Лионелю Месси (для последних 4-х именно ЧМ-2022 стал 5 Мундиалем).

К слову, на клубном уровне Антонио Карбахаль наиграл 409 матчей, большинство из которых в клубе Леон. В статусе тренера легенда провел 722 дуэли.

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