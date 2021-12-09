Фанати Динамо та Бенфіки влаштували бійку перед матчем Ліги чемпіонів – 12 поранених, поліції довелось застосувати зброю
Надмірні емоції перед останнім поєдинком групового етапу найпрестижнішого євротурніру продемонстрували уболівальники української та португальської команд.
Матчу між Бенфікою та Динамо передував виступ їхніх фанатів, які влаштували розбірки на вулицях Лісабона. У бійці біля стадіону Ештадіу да Луж взяли участь декілька десятків людей з обох боків.
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У ході сутички фанати кидали різні предмети, зокрема піротехніку. У конфлікт довелось втрутитись навіть Поліції громадської безпеки Португалії, аби відновити спокій навколо португальської арени.
За інформацією Observador, 54 особи було затримано, 12 поранених фанатів доправили до лікарні з незначними травмами. При цьому поліція здійснила 17 пострілів у повітря, аби розігнати ультрас.
Спільнота Druzi Dynamo на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікувала відео з описаними подіями, зазначивши присутність там ультрас Динамо "Родичі" та їхню перемогу над португальськими опонентами.
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