Надмірні емоції перед останнім поєдинком групового етапу найпрестижнішого євротурніру продемонстрували уболівальники української та португальської команд.

Матчу між Бенфікою та Динамо передував виступ їхніх фанатів, які влаштували розбірки на вулицях Лісабона. У бійці біля стадіону Ештадіу да Луж взяли участь декілька десятків людей з обох боків.

"Цей біль може відчути жінка, яка народжує двійню": Луческу – пам'ятник, Циганкову – вирок, Яремчуку – догана

У ході сутички фанати кидали різні предмети, зокрема піротехніку. У конфлікт довелось втрутитись навіть Поліції громадської безпеки Португалії, аби відновити спокій навколо португальської арени.

За інформацією Observador, 54 особи було затримано, 12 поранених фанатів доправили до лікарні з незначними травмами. При цьому поліція здійснила 17 пострілів у повітря, аби розігнати ультрас.

Спільнота Druzi Dynamo на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікувала відео з описаними подіями, зазначивши присутність там ультрас Динамо "Родичі" та їхню перемогу над португальськими опонентами.

Бенфіка – Динамо: Яремчук рятує тренера і путівку в 1/8 ЛЧ – Київ втрачає шанс у групі невдах, Барса була близько