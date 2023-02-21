За інформацією Nemzeti Sport, колишній півзахисник Міклош Лендваї помер у віці 47 років. Колеги забили тривогу після того, як чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки. Його знайшли мертвим у прибудові квартири.

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Лендваї встиг пограти за Ференцварош, Бордо, Лугано та Шарлеруа. За національну команду Угорщини він провів 23 матчі. Також він брав участь в Олімпійських іграх в Атланті в 1996 році.

Після завершення кар'єри Лендваї деякий час працював тренером, але вирішив присвятити свій час сімейному будівельному бізнесу. Зазначимо, що разом з жінкою вони виховували п’ятьох дітей. Обставини смерті з'ясовує поліція, яка не виключає, що колишній гравець наклав на себе руки.

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