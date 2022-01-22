Серце досвідченого функціонера зупинилося на 83-му році життя. Церемонія поховання відбудеться 23 січня у соборі в Падуї, повідомляє Sky Sport Italia.

"Якщо не підпишу контракт з Реалом, залишусь серед корів": Пако Хенто – від гучної критики до легенди Мадрида

Джанні Ді Марціо не лише батько Джанлуки – одного з найавторитетніших футбольних інсайдерів. Він – дуже помітна постать в історії кальчо. Саме Ді Марціо-старший був першим неаполітанцем, який тренував Наполі. На момент призначення йому було лише 37 років. Він успішно керував клубом, а звільнений був через неправдиве звинувачення у підтримці комуністів.

Віддавши майже три десятиліття тренерській кар'єрі, перейшов на роботу скаутом. Цікаво, що саме Джанні Ді Марціо ледь не став першим, хто привіз Дієго Марадону в Європу. Італієць вже домовився про трансфер форварда ще з Архентінос Хуніорс, але керівництво Наполі пошкодувало грошей. Зрештою, Марадона майже через 10 років таки доїхав до Неаполя, де виграв для клубу два Скудетто. Дієго та Джанні залишалися друзями.

AD10S