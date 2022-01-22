Сердце опытного функционера остановилось на 83-м году жизни. Похороны состоятся 23 января в соборе в Падуе, сообщает Sky Sport Italia.

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Джанни Ди Марцио не только отец Джанлуки – одного из самых авторитетных футбольных инсайдеров. Он очень заметная фигура в истории кальчо. Именно Ди Марцио-старший был первым неаполитанцем, тренировавшим Наполи. На момент назначения ему было всего 37 лет. Он успешно руководил клубом, а уволен был по неправдивому обвинению в поддержке коммунистов.

Отдав почти три десятилетия тренерской карьере, перешел на работу скаутом. Интересно, что именно Джанни Ди Марцио едва не стал первым, кто привез Диего Марадону в Европу. Итальянец уже договорился о трансфере форварда еще Архентиносом Хуниорсом, но руководство Наполи пожалело денег. В конце концов, Марадона почти через 10 лет доехал до Неаполя, где выиграл для клуба два Скудетто. Диего и Джанни оставались друзьями.

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